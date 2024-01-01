Лучани навколішки прощалися з Героєм Олександром Юзвою
Сьогодні, 14:16
У Луцькій громаді сьогодні, 14 травня, провели в останню путь полеглого військовослужбовця Олександра Юзву.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону Юзви Олександра Васильовича (16.12.1970 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 2 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Сергіївка Луганської області.
Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшов секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, побратими, родина та лучани.
Військовий капелан, який особисто був знайомий із Олександром, у прощальній промові зазначив, що воїн до кінця свого подиху був вірним Україні. “Ми проводжаємо того, хто не втік за кордон, не шукав іншого шляху, а пліч-о-пліч з побратимами стояв на захисті нашої держави. Сьогодні замість братніх обіймів, я вимушений говорити прощальні слова. Але за воїнів не можна говорити в минулому часі, вони живі та долучаються до небесного воїнства. Ми кажемо, що той, хто загинув у бою — не загинув, а залишився навіки в строю. Ми будемо його пам’ятати та будемо намагатись продовжувати його подвиг”, - наголосив священник.
Поховали Героя в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним і близьким воїна! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - зазначили у міськраді.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону Юзви Олександра Васильовича (16.12.1970 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 2 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Сергіївка Луганської області.
Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшов секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, побратими, родина та лучани.
Військовий капелан, який особисто був знайомий із Олександром, у прощальній промові зазначив, що воїн до кінця свого подиху був вірним Україні. “Ми проводжаємо того, хто не втік за кордон, не шукав іншого шляху, а пліч-о-пліч з побратимами стояв на захисті нашої держави. Сьогодні замість братніх обіймів, я вимушений говорити прощальні слова. Але за воїнів не можна говорити в минулому часі, вони живі та долучаються до небесного воїнства. Ми кажемо, що той, хто загинув у бою — не загинув, а залишився навіки в строю. Ми будемо його пам’ятати та будемо намагатись продовжувати його подвиг”, - наголосив священник.
Поховали Героя в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним і близьким воїна! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - зазначили у міськраді.
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