Лучани навколішки прощалися з Героєм Олександром Юзвою

У Луцькій громаді сьогодні, 14 травня, провели в останню путь полеглого військовослужбовцяПро це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону Юзви Олександра Васильовича (16.12.1970 року народження), який був призваний на військову службу тапід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Сергіївка Луганської області.Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшов секретар Луцької міської ради, побратими, родина та лучани.Військовий капелан, який особисто був знайомий із Олександром, у прощальній промові зазначив, що воїн до кінця свого подиху був вірним Україні. “Ми проводжаємо того, хто не втік за кордон, не шукав іншого шляху, а пліч-о-пліч з побратимами стояв на захисті нашої держави. Сьогодні замість братніх обіймів, я вимушений говорити прощальні слова. Але за воїнів не можна говорити в минулому часі, вони живі та долучаються до небесного воїнства. Ми кажемо, що той, хто загинув у бою — не загинув, а залишився навіки в строю. Ми будемо його пам’ятати та будемо намагатись продовжувати його подвиг”, - наголосив священник.Поховали Героя в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним і близьким воїна! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - зазначили у міськраді.