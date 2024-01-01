Фортифікації на Харківщині: як виглядає друга лінія

Олег Синєгубов доручив профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд.



Про це він повідомив у телеграмі.



Кожен підрядник на засіданні групи «Прозорість та підзвітність» прозвітує про виконані роботи. Також про результати засідання буде прозвітовано публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнюючі питання, які хвилюють громадськість.



Тим часом раніше ЗМІ опублікували другу лінію оборони фортифікаційних споруд на Харківщині, яка знаходиться на більш безпечній відстані від кордону з рф, що дало змогу побудувати із залученням приватного партнерства із застосуванням важкої техніки.







Згодом голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України, бригадний генерал Олександр Яковець розповів



За його словами, найбільш підготовленим є третій оборонний рубіж, який облаштовують на деякій відстані, і де вже можна використовувати залізобетонні споруди та засоби інженерного озброєння.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Харківської ОВАдоручив профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд.Про це він повідомив у телеграмі.Кожен підрядник на засіданні групи «Прозорість та підзвітність» прозвітує про виконані роботи. Також про результати засідання буде прозвітовано публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити, які хвилюють громадськість.Тим часом раніше ЗМІ опублікували другу лінію оборони фортифікаційних споруд на Харківщині, яка знаходиться на більш безпечній відстані від кордону з рф, що дало змогу побудувати із залученням приватного партнерства із застосуванням важкої техніки.Згодом голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України, бригадний генералрозповів радіо Свобода , що фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, як на Харківщині, так і на решті прикордонних та прифронтових областей, здійснюється ешелоновано – в декілька оборонних рубежів.За його словами, найбільш підготовленим є третій оборонний рубіж, який облаштовують на деякій відстані, і де вже можна використовувати залізобетонні споруди та засоби інженерного озброєння.

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