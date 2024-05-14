Британська розвідка розповіла, чому росія розпочала наступ на Харківщині
Сьогодні, 13:45
Розвідка Великої Британії проаналізувала наступальні дії російської армії й розповіла, навіщо рф атакує Харківську область.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії за 14 травня.
Як зазначили у відомстві, новостворене північне угрупування російських окупаційних військ взяло під свій контроль кілька сіл у Харківській області, а за прикордонне місто Вовчанськ, яке майже напевно є найближчою метою росії, зараз тривають бої.
"Відкриваючи додатковий напрямок для наступу, росія майже напевно намагається відволікти українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрозу Харкову, другому за величиною місту України", – йдеться в огляді.
При цьому британські аналітики вважають малоймовірним, що росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити місто без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.
У Держдепі США раніше заявили, що російські окупаційні війська намагатимуться просуватися у Харківській області, однак серйозних проривів у цьому районі американська сторона не очікує.
Держсекретар Ентоні Блінкен висловив упевненість, що Україна здатна втримати лінію фронту у Харківській області.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що наступ рф у Харківській області – це "надзвичайно небезпечний момент".
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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії за 14 травня.
Як зазначили у відомстві, новостворене північне угрупування російських окупаційних військ взяло під свій контроль кілька сіл у Харківській області, а за прикордонне місто Вовчанськ, яке майже напевно є найближчою метою росії, зараз тривають бої.
"Відкриваючи додатковий напрямок для наступу, росія майже напевно намагається відволікти українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрозу Харкову, другому за величиною місту України", – йдеться в огляді.
При цьому британські аналітики вважають малоймовірним, що росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити місто без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.
У Держдепі США раніше заявили, що російські окупаційні війська намагатимуться просуватися у Харківській області, однак серйозних проривів у цьому районі американська сторона не очікує.
Держсекретар Ентоні Блінкен висловив упевненість, що Україна здатна втримати лінію фронту у Харківській області.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що наступ рф у Харківській області – це "надзвичайно небезпечний момент".
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