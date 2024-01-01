Патрульні у Луцьку виявили наркотики у громадян

наркотичні речовини рослинного походження.



Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.



Інспектори в усіх випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть правову кваліфікацію діям громадянина.



Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.





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