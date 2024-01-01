Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 15 – 19 травня





Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть справжній вибух емоцій та кумедних ситуацій. Тут розгорнеться ментальний двобій запеклих ворогів, де полем бою стане мистецтво. Проживатимуть кожну сторінку «Щоденника останнього дня» Марії Шварц – єврейки, яку розстріляли у 1941 році, який читатиме її далека родичка. Вистава про приборкання норовливого нареченого, життєва простота щирих сценічних переживань – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться неперевершеним мюзиклом, який має ще й глибокий змiст та мораль.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 15 до 19 травня.



У середу, 15 травня, о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Камерна сцена театру. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).



Талановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта». Цензор Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У п’ятницю, 17 травня, о 18:00 на камерній сцені – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).



Уявіть собі: ви – за крок до отримання півтора мільйона доларів спадку від незнайомої американської бабусі! Однак цим кроком виявився особливий і дещо божевільний квест – прочитати щоденник далекої родички-єврейки, розстріляної у 41-му році… І не просто прочитати, а й зіграти і – найголовніше – відгадати потаємну волю американки… І ось ви відчиняєте двері чужої квартири, де все дихає спогадами і старовиною. Почуваєтеся, наче герой детективу… Проте історія, у яку затягує той самий щоденник, несподівано виявляється містичною.



У суботу, 18 травня, о 17:00 на основній сцені – комедія «Коханий нелюб» Ярослава Стельмаха. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Коли у маєток графа несподівано приїздить наречена, яку він востаннє бачив іще в дитинстві, найкраще рішення – це, звісно ж, розіграш! Замість себе граф відрекомендував їй псаря, однак дівчина дізнається про підміну і тоді розпочнеться найцікавіше – змагання інтриг, хитрості та витівок.



У неділю, 19 травня, о 12:00 – мюзикл «Попелюшка» Вікторії Васалатій за Шарлем Перро, музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Не кожній дівчині до снаги, народившись у звичайній сім'ї, вийти заміж за принца. Хто допомагатиме героїні, які чари витатимуть в повітрі, і як здійснюватиметься мрія потрапити на королівський бал?



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



Ввечері цього ж дня о 17:00 – комедія «Шахрайки» Наталії Уварової. Основна сцена театру. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість вистави – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Яскрава, дещо пікантна, іскриста, немов феєрверк, а подекуди дуже романтична і сентиментальна вистава про гру та щирість, брехню та відвертість, а головне – про істинні цінності, які все-таки не купиш за гроші... Героїні Жулька та Оля чекають на глядачів! Як і всі інші кумедні та харизматичні герої цієї постановки.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть справжній вибух емоцій та кумедних ситуацій. Тут розгорнеться ментальний двобій запеклих ворогів, де полем бою стане мистецтво. Проживатимуть кожну сторінку «Щоденника останнього дня»– єврейки, яку розстріляли у 1941 році, який читатиме її далека родичка. Вистава про приборкання норовливого нареченого, життєва простота щирих сценічних переживань – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться неперевершеним мюзиклом, який має ще й глибокий змiст та мораль.У середу,. Камерна сцена театру. Режисер-постановник – заслужений артист України. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).Талановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта». Цензор Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У п’ятницю,на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).Уявіть собі: ви – за крок до отримання півтора мільйона доларів спадку від незнайомої американської бабусі! Однак цим кроком виявився особливий і дещо божевільний квест – прочитати щоденник далекої родички-єврейки, розстріляної у 41-му році… І не просто прочитати, а й зіграти і – найголовніше – відгадати потаємну волю американки… І ось ви відчиняєте двері чужої квартири, де все дихає спогадами і старовиною. Почуваєтеся, наче герой детективу… Проте історія, у яку затягує той самий щоденник, несподівано виявляється містичною.У суботу,на основній сцені –. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Коли у маєток графа несподівано приїздить наречена, яку він востаннє бачив іще в дитинстві, найкраще рішення – це, звісно ж, розіграш! Замість себе граф відрекомендував їй псаря, однак дівчина дізнається про підміну і тоді розпочнеться найцікавіше – змагання інтриг, хитрості та витівок.У неділю,за, музика Вікторії Васалатій та. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Не кожній дівчині до снаги, народившись у звичайній сім'ї, вийти заміж за принца. Хто допомагатиме героїні, які чари витатимуть в повітрі, і як здійснюватиметься мрія потрапити на королівський бал?У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».Ввечері цього ж дня. Основна сцена театру. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість вистави – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Яскрава, дещо пікантна, іскриста, немов феєрверк, а подекуди дуже романтична і сентиментальна вистава про гру та щирість, брехню та відвертість, а головне – про істинні цінності, які все-таки не купиш за гроші... Героїнітачекають на глядачів! Як і всі інші кумедні та харизматичні герої цієї постановки.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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