Родина з Волині у новоствореному будинку сімейного типу виховує дев'ятьох дітей

Андрій і Наталія Вишневські у дитячому будинку сімейного типу виховують 9 дітей. Будинок — новий, створили його 25 квітня цього року.



До цього діти перебували під опікою родини, розповіли



51-річний батько Андрій Вишневський каже: до того, як створили будинок сімейного типу, брали під опіку багато дітей. Частина з них зараз проживають окремо.



"Перший раз ми взяли трьох дітей – два хлопці і дівчину. Після цього ще одного хлопця. У 2014 році ми взяли Анушків — Петра, Михайла і Катерину. Потім в 2017 році ми взяли Василя Утченка, зараз півтора року тому ми взяли Андрія Вавдійчика. І два місяці тому ми взяли сім’ю Оранських", — говорить чоловік.



На виховання родина бере дітей не роз'єднуючи рідних братів та сестер. Якщо їх є троє, беруть трьох, п'ятеро, то відразу п'ятьох, каже Наталія Вишневська. Подружжя має і власну біологічну доньку, їй 27 років, вона живе у Польщі та працює викладачкою англійської мови.



"Ми один одного підтримуємо, в кожного є свої обов’язки. Дівчата мені на кухні допомагають, хлопці із татом машину ремонтують, велосипеди так само. Всі діти різні, до кожного потрібно окремий підхід", — говорить Наталія Вишневська.



16-річна Ангеліна із багатодітної родини. У цій прийомній родині вона разом із 5-ма братами й сестрами. Її мам померла п'ять років тому, а тато у січні цього року. Дітей забрали до притулку, де вони пробули два місяці.



"В нас є знайома тьотя Валя вона познайомила нас з мамою і татом. Вони приїхали, ми посиділи та поспілкувались. Я одразу звикла, бо люди — комфортні. А потім познайомились із дітьми, одразу здружились. Два місяці, як нас забрали", — розповіла Ангеліна.



У родини є свої сімейні традиції: хлопці люблять грати в настільний теніс, дівчата — співати. Наприкінці дня сім’єю збираються на галявині біля будинку, щоб обговорити день, що минув та поділитися планами.

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