Луцьк відправив дрони військовим на Харківщину

Луцьк відправив дрони військовим на Харківщину
Луцька громада не залишилась осторонь допомоги Харкову та Харківській області й військовим підрозділам, які сьогодні беруть участь в гострих боях на півночі Харківської області.

Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Для підрозділів, які захищають Харківський напрямок, де в останні дні тривають важкі бої, відправили військове обладнання.

Першому штурмовому батальйону 92 ОШБр передали десять квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo, п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3T, по 25 штук FPV 7 дюймів та FPV 10 дюймів.

Для третього батальйону взводу ударних БпЛА 92 ОШБр надали десять DJI Mavic 3 Fly More Combo, п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3T та чотири виносні антени Avenger.

Зенітній ракетно-артилерійській батареї 42 ОМБр передали по два квадрокоптери DJI Mavic 3T та DJI Mavic 3Е, тепловізійний приціл Hikmicro panther PQ50L та два підсилювачі сигналу антени Alientech duo II.


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Теги: дрон, ЗСУ, наближають перемогу
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