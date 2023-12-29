Луцьк відправив дрони військовим на Харківщину

Луцька громада не залишилась осторонь допомоги Харкову та Харківській області й військовим підрозділам, які сьогодні беруть участь вПро це у телеграмі повідомив мер ЛуцькаДля підрозділів, які захищають Харківський напрямок, де в останні дні тривають важкі бої, відправили військове обладнання.Першому штурмовому батальйону 92 ОШБр передали десять квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo, п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3T, по 25 штук FPV 7 дюймів та FPV 10 дюймів.Для третього батальйону взводу ударних БпЛА 92 ОШБр надали десять DJI Mavic 3 Fly More Combo, п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3T та чотири виносні антени Avenger.Зенітній ракетно-артилерійській батареї 42 ОМБр передали по два квадрокоптери DJI Mavic 3T та DJI Mavic 3Е, тепловізійний приціл Hikmicro panther PQ50L та два підсилювачі сигналу антени Alientech duo II.