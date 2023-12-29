Луцьк відправив дрони військовим на Харківщину
Сьогодні, 12:08
Луцька громада не залишилась осторонь допомоги Харкову та Харківській області й військовим підрозділам, які сьогодні беруть участь в гострих боях на півночі Харківської області.
Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Для підрозділів, які захищають Харківський напрямок, де в останні дні тривають важкі бої, відправили військове обладнання.
Першому штурмовому батальйону 92 ОШБр передали десять квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo, п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3T, по 25 штук FPV 7 дюймів та FPV 10 дюймів.
Для третього батальйону взводу ударних БпЛА 92 ОШБр надали десять DJI Mavic 3 Fly More Combo, п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3T та чотири виносні антени Avenger.
Зенітній ракетно-артилерійській батареї 42 ОМБр передали по два квадрокоптери DJI Mavic 3T та DJI Mavic 3Е, тепловізійний приціл Hikmicro panther PQ50L та два підсилювачі сигналу антени Alientech duo II.
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Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Для підрозділів, які захищають Харківський напрямок, де в останні дні тривають важкі бої, відправили військове обладнання.
Першому штурмовому батальйону 92 ОШБр передали десять квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo, п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3T, по 25 штук FPV 7 дюймів та FPV 10 дюймів.
Для третього батальйону взводу ударних БпЛА 92 ОШБр надали десять DJI Mavic 3 Fly More Combo, п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3T та чотири виносні антени Avenger.
Зенітній ракетно-артилерійській батареї 42 ОМБр передали по два квадрокоптери DJI Mavic 3T та DJI Mavic 3Е, тепловізійний приціл Hikmicro panther PQ50L та два підсилювачі сигналу антени Alientech duo II.
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