МВС показало моторошні фото спорожнілого Оріхова на Харківщині

Спорожнілі вулиці, всіяні вирвами та уламками рашиських боєприпасів, потрощений асфальт на дорогах, розбиті будинки, школи, дитсадки. Так живуть люди в Оріхові — за 9 кілометрів від лінії фронту.Про це у телеграмі повідомляє МВС.росіяни використовують найпотужніший арсенал зброї, щоб завдати якнайбільше шкоди місцевому населенню. Попри все це місто тримається.Люди ремонтують дахи, поліцейські об’їжджають місця ворожих влучань і надають постраждалим необхідну допомогу.Зараз у місті налічується понад півтисячі людей. Переважна частина приїжджають, щоб посадити городину та залатати дірки на дахах після чергових ворожих ударів, а потім – швиденько їдуть назад у більш безпечні населені пункти, що неподалік. Кажуть, туди не так долітає. Інші ж не наважуються покидати свої оселі, лишаються вдома, доглядають за хатами, опікуються домашніми тваринами.Коли стріляють – ховаються, а як ворожа атака припиняється, виходять на вулицю, щоб навести на подвір’ї лад. Так само садять город, але частіше замість овочів збирають урожай залізяк із уламків рашиських снарядів.