МВС показало моторошні фото спорожнілого Оріхова на Харківщині

МВС показало моторошні фото спорожнілого Оріхова на Харківщині
Спорожнілі вулиці, всіяні вирвами та уламками рашиських боєприпасів, потрощений асфальт на дорогах, розбиті будинки, школи, дитсадки. Так живуть люди в Оріхові — за 9 кілометрів від лінії фронту.

Про це у телеграмі повідомляє МВС.

росіяни використовують найпотужніший арсенал зброї, щоб завдати якнайбільше шкоди місцевому населенню. Попри все це місто тримається.

Люди ремонтують дахи, поліцейські об’їжджають місця ворожих влучань і надають постраждалим необхідну допомогу.

Зараз у місті налічується понад півтисячі людей. Переважна частина приїжджають, щоб посадити городину та залатати дірки на дахах після чергових ворожих ударів, а потім – швиденько їдуть назад у більш безпечні населені пункти, що неподалік. Кажуть, туди не так долітає. Інші ж не наважуються покидати свої оселі, лишаються вдома, доглядають за хатами, опікуються домашніми тваринами.

Коли стріляють – ховаються, а як ворожа атака припиняється, виходять на вулицю, щоб навести на подвір’ї лад. Так само садять город, але частіше замість овочів збирають урожай залізяк із уламків рашиських снарядів.


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Теги: війна, росія
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