Повідомили про смерть військового з Волині

Несподівано обірвалося життя військовослужбовцяіз села Зарудчі на Волині.Про це у телеграмі повідомив Любешівський селищний головаСелищний голова висловив щирі співчуття з приводу раптової смерті військовослужбовця Левченка Федора Миколайовича (1984 року народження), жителя села Зарудчі, який став на захист держави в листопаді 2023 року та був звільнений у зв'язку з хворобою.«Розділяю ваш біль і горе, підтримую в годину скорботи. Світла і вічна пам’ять воїну-земляку!» - зазначив селищний голова Олег Кух.