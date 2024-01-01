Повідомили про смерть військового з Волині
Сьогодні, 11:08
Несподівано обірвалося життя військовослужбовця Федора Левченка із села Зарудчі на Волині.
Про це у телеграмі повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
Селищний голова висловив щирі співчуття з приводу раптової смерті військовослужбовця Левченка Федора Миколайовича (1984 року народження), жителя села Зарудчі, який став на захист держави в листопаді 2023 року та був звільнений у зв'язку з хворобою.
«Розділяю ваш біль і горе, підтримую в годину скорботи. Світла і вічна пам’ять воїну-земляку!» - зазначив селищний голова Олег Кух.
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Про це у телеграмі повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
Селищний голова висловив щирі співчуття з приводу раптової смерті військовослужбовця Левченка Федора Миколайовича (1984 року народження), жителя села Зарудчі, який став на захист держави в листопаді 2023 року та був звільнений у зв'язку з хворобою.
«Розділяю ваш біль і горе, підтримую в годину скорботи. Світла і вічна пам’ять воїну-земляку!» - зазначив селищний голова Олег Кух.
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