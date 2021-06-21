У Луцьку чоловік побив свого знайомого: потерпілий - у реанімації

У Луцьку чоловік побив свого знайомого: потерпілий - у реанімації
У Луцьку поліцейські оперативно розкрили умисне тяжке тілесне ушкодження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 13 травня, до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них з тілесними ушкодженнями швидкою доставили 40-річного лучанина. Чоловіка прооперували, госпіталізований у відділення реанімації.

Для з’ясування обставин на місце направилась слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що у суботу, 11 травня, під час сварки, за місцем проживання потерпілого, його побив знайомий, 33-річний житель обласного центру. До слова, правопорушник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбою.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


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Теги: Луцьк, чоловік, побиття
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