У Луцьку чоловік побив свого знайомого: потерпілий - у реанімації
Сьогодні, 10:53
У Луцьку поліцейські оперативно розкрили умисне тяжке тілесне ушкодження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 13 травня, до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них з тілесними ушкодженнями швидкою доставили 40-річного лучанина. Чоловіка прооперували, госпіталізований у відділення реанімації.
Для з’ясування обставин на місце направилась слідчо-оперативна група.
Поліцейські встановили, що у суботу, 11 травня, під час сварки, за місцем проживання потерпілого, його побив знайомий, 33-річний житель обласного центру. До слова, правопорушник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбою.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 13 травня, до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них з тілесними ушкодженнями швидкою доставили 40-річного лучанина. Чоловіка прооперували, госпіталізований у відділення реанімації.
Для з’ясування обставин на місце направилась слідчо-оперативна група.
Поліцейські встановили, що у суботу, 11 травня, під час сварки, за місцем проживання потерпілого, його побив знайомий, 33-річний житель обласного центру. До слова, правопорушник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбою.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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