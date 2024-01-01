Укренерго просить економити світло: ситуація дуже напружена

Сьогодні, 14 травня, станом на 09:30 споживання зросло на 4,5 % у порівнянні з тим же часом вчора, 13 травня.Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.Вчора вечірній максимум споживання був на 4% вищим за максимум попереднього робочого дня – п’ятниці 10 травня.В енергосистемі більшу частину доби. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.В ніч на 13 травня, через зростання споживання, Диспетчерський центр «Укренерго» був вимушений подовжити застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 24:00 до 07:00.Сьогодні, 14 травня, графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 16:00 до 07:00 15 травня.Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях.Вчора, 13 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит «Укренерго» було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 10:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини.Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 21 072 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 463 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.