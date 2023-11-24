В Україні знову можна замовити індивідуальні номери на авто
Сьогодні, 13:32
МВС оголосило, що можливість замовлення індивідуального номерного знаку знову доступна.
Про це МВС повідомляє в телеграмі.
Це можна зробити онлайн — у Кабінеті водія або у будь-якому сервісному центрі МВС.
Вартість послуги:
- спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 204 грн
- спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 92,4 грн
- три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн
- кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн
- графічний елемент – 500 грн.
Отримати індивідуальний номерний знак можливо самостійно або з доставкою на відділення «Нової Пошти». Срок виготовлення — до 40 днів.
Нагадаємо, в Естонії почали штрафувати авто з російськими номерами
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Про це МВС повідомляє в телеграмі.
Це можна зробити онлайн — у Кабінеті водія або у будь-якому сервісному центрі МВС.
Вартість послуги:
- спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 204 грн
- спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 92,4 грн
- три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн
- кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн
- графічний елемент – 500 грн.
Отримати індивідуальний номерний знак можливо самостійно або з доставкою на відділення «Нової Пошти». Срок виготовлення — до 40 днів.
Нагадаємо, в Естонії почали штрафувати авто з російськими номерами
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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