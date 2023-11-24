В Україні знову можна замовити індивідуальні номери на авто

В Україні знову можна замовити індивідуальні номери на авто
МВС оголосило, що можливість замовлення індивідуального номерного знаку знову доступна.

Про це МВС повідомляє в телеграмі.

Це можна зробити онлайн — у Кабінеті водія або у будь-якому сервісному центрі МВС.

Вартість послуги:

- спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 204 грн
- спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 92,4 грн
- три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн
- кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн
- графічний елемент – 500 грн.

Отримати індивідуальний номерний знак можливо самостійно або з доставкою на відділення «Нової Пошти». Срок виготовлення — до 40 днів.

Нагадаємо, в Естонії почали штрафувати авто з російськими номерами

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Теги: транспорт, Волинь
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