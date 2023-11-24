В Україні знову можна замовити індивідуальні номери на авто





Про це МВС повідомляє в телеграмі.



Це можна зробити онлайн — у Кабінеті водія або у будь-якому сервісному центрі МВС.



Вартість послуги:



- спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 204 грн

- спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 92,4 грн

- три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн

- кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн

- графічний елемент – 500 грн.



Отримати індивідуальний номерний знак можливо самостійно або з доставкою на відділення «Нової Пошти». Срок виготовлення — до 40 днів.



Нагадаємо, в Естонії почали штрафувати авто з російськими номерами



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! МВС оголосило, що можливість замовлення індивідуального номерного знаку знову доступна.Про це МВС повідомляє в телеграмі.Це можна зробити онлайн — у Кабінеті водія або у будь-якому сервісному центрі МВС.Вартість послуги:- спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 204 грн- спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 92,4 грн- три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн- кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн- графічний елемент – 500 грн.Отримати індивідуальний номерний знак можливо самостійно або з доставкою на відділення «Нової Пошти». Срок виготовлення — до 40 днів.Нагадаємо, в Естоніїз російськими номерами

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