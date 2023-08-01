У Луцьку на вулиці у чоловіка виявили наркотики

Волинські патрульні продовжують виявляти наркотичні речовини.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Інспектори під час патрулювання на вулиці Потебні помітили двох чоловіків, які порушили правила дорожнього руху. Під час спілкування юнаки помітно нервували.Патрульні прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Під час якої у громадянина виявили згорток в якому знаходилася, ймовірно, наркотична речовина.На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.