Захищаючи Україну, загинув 19-річний Герой з Луцька Максим Відринський
Сьогодні, 13:32
На війні загинув Герой з Луцька Максим Відринський.
Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Відринський Максим Ігорович, 09.03.2005 року народження, проходив військову службу за контрактом.
Солдат Відринський Максим Ігорович загинув 04.05.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Відринський Максим Ігорович, 09.03.2005 року народження, проходив військову службу за контрактом.
Солдат Відринський Максим Ігорович загинув 04.05.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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