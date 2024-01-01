За участь у «сво» педофіла в росії звільнили від відповідальності

Екс-режисера “Єралаша”,13-річного хлопчика, нагородили і звільнили від покарання.отримав на сво медаль, яка дасть йому змогу погасити судимість.Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.Режисера-педофіла засудили до 14 років колонії. Суд визнав його винним у розбещенні 13-річного хлопчика у власній квартирі в москві в ніч із 5 на 6 листопада 2018 року. Пізніше в апеляції покарання пом’якшили до 6,5 років. Восени 2023 року Білостоцький, перебуваючи в колонії, уклав контракт із Міноборони. Йому залишалося відсидіти 2,5 року.А 23 березня 2024 року путін підписав федеральний закон про звільнення від кримінального покарання контрактників сво. Тоді кримінальний кодекс доповнили новими статтями, у яких прописали механізм погашення судимості для тих, хто пішов воювати в Україну.Більше того, росія свідомо відправляє на війну рецидивістів, досвід яких вважає дуже доцільним у кровопролитній війні в Україні.