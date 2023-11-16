Головний луцький годинник постійно ламається, - комунальники

Головний луцький годинник постійно ламається, - комунальники
Годинник на багатоповерховому будинку на Театральному майдані у Луцьку постійно ламається через перепади напруги.

Про це пише телеграмканал misto.media.

Головний луцький годинник давно став однією із візитівок міста. Хтось призначав на цьому місці побачення, а хтось тут завершував свій променад центром і прощався з друзями.

«Зараз за годинник відповідає КП «Луцьксвітло», – розповів начальник відділу капітального ремонту житлового фонду департаменту ЖКГ Луцької міськради Віктор Фіщук.

З міського бюджету цьогоріч на обслуговування годинника грошей не виділяли, додав він, хоча годинник постійно ламається через перепади напруги у будинку, на фасаді якого знаходиться.

«Наші працівники стежать за тим, щоб він працював коректно і за необхідності його ремонтують», – зауважив Віктор Фіщук.

Якщо ж годинник працює некоректно, то про неправильну роботу годинника варто повідомити комунальників або на лінію 15-80, або ж КП «Луцьксвітло»: (0332) 247194 (аварійна).

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Теги: комунальники, Луцьк
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