Головний луцький годинник постійно ламається, - комунальники





Про це



Головний луцький годинник давно став однією із візитівок міста. Хтось призначав на цьому місці побачення, а хтось тут завершував свій променад центром і прощався з друзями.



«Зараз за годинник відповідає КП «Луцьксвітло», – розповів начальник відділу капітального ремонту житлового фонду департаменту ЖКГ Луцької міськради Віктор Фіщук.



З міського бюджету цьогоріч на обслуговування годинника грошей не виділяли, додав він, хоча годинник постійно ламається через перепади напруги у будинку, на фасаді якого знаходиться.



«Наші працівники стежать за тим, щоб він працював коректно і за необхідності його ремонтують», – зауважив Віктор Фіщук.



Якщо ж годинник працює некоректно, то про неправильну роботу годинника варто повідомити комунальників або на лінію 15-80, або ж КП «Луцьксвітло»: (0332) 247194 (аварійна).



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