Буданов подарує ексклюзивний годинник за найбільший донат на ГУР

Буданов подарує ексклюзивний годинник за найбільший донат на ГУР
У межах благодійного збору на ударно-розвідувальні комплекси «Сич» для підрозділів ГУР МОУ, який проводить телемарафон «Єдині новини», українці пожертвували уже майже 20 мільйонів гривень з необхідних 25-ти.

Про це в телеграмі повідомляє ГУР.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону висловив вдячність усім громадянам, хто долучився до збору, а також організаторам благодійної ініціативи.

«Нищівні «Сичі», як ми їх називаємо ― чудова українська розробка. У розвідувальному режимі може долати відстань до 200 кілометрів, в ударному ― до 50. Оператори ГУР вже знищили «Сичами» ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. Безумовно, це треба продовжувати», ― сказав Андрій Юсов.

Для закриття збору на «Сичі» потрібно зібрати ще 5 мільйонів гривень. Той, хто пожертвує найбільший донат, отримає символічний подарунок від начальника ГУР МО України Кирила Буданова ― ексклюзивний годинник з елементом знищеного воїнами-розвідниками російського танка.

Буданов подарує ексклюзивний годинник за найбільший донат на ГУР


«Ми розуміємо, що найбільший донат ― це той, який людина може собі дозволити. І донат від літньої людини, пенсіонера або від школяра в декілька гривень іноді може важити більше, ніж декілька мільйонів від бізнесу. Кожна гривня і кожна копійка важлива. Ми це цінуємо, і вдячні українцям», ― наголосив представник ГУР МО України.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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