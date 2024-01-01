Буданов подарує ексклюзивний годинник за найбільший донат на ГУР
Сьогодні, 15:13
У межах благодійного збору на ударно-розвідувальні комплекси «Сич» для підрозділів ГУР МОУ, який проводить телемарафон «Єдині новини», українці пожертвували уже майже 20 мільйонів гривень з необхідних 25-ти.
Про це в телеграмі повідомляє ГУР.
Представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону висловив вдячність усім громадянам, хто долучився до збору, а також організаторам благодійної ініціативи.
«Нищівні «Сичі», як ми їх називаємо ― чудова українська розробка. У розвідувальному режимі може долати відстань до 200 кілометрів, в ударному ― до 50. Оператори ГУР вже знищили «Сичами» ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. Безумовно, це треба продовжувати», ― сказав Андрій Юсов.
Для закриття збору на «Сичі» потрібно зібрати ще 5 мільйонів гривень. Той, хто пожертвує найбільший донат, отримає символічний подарунок від начальника ГУР МО України Кирила Буданова ― ексклюзивний годинник з елементом знищеного воїнами-розвідниками російського танка.
«Ми розуміємо, що найбільший донат ― це той, який людина може собі дозволити. І донат від літньої людини, пенсіонера або від школяра в декілька гривень іноді може важити більше, ніж декілька мільйонів від бізнесу. Кожна гривня і кожна копійка важлива. Ми це цінуємо, і вдячні українцям», ― наголосив представник ГУР МО України.
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Про це в телеграмі повідомляє ГУР.
Представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону висловив вдячність усім громадянам, хто долучився до збору, а також організаторам благодійної ініціативи.
«Нищівні «Сичі», як ми їх називаємо ― чудова українська розробка. У розвідувальному режимі може долати відстань до 200 кілометрів, в ударному ― до 50. Оператори ГУР вже знищили «Сичами» ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. Безумовно, це треба продовжувати», ― сказав Андрій Юсов.
Для закриття збору на «Сичі» потрібно зібрати ще 5 мільйонів гривень. Той, хто пожертвує найбільший донат, отримає символічний подарунок від начальника ГУР МО України Кирила Буданова ― ексклюзивний годинник з елементом знищеного воїнами-розвідниками російського танка.
«Ми розуміємо, що найбільший донат ― це той, який людина може собі дозволити. І донат від літньої людини, пенсіонера або від школяра в декілька гривень іноді може важити більше, ніж декілька мільйонів від бізнесу. Кожна гривня і кожна копійка важлива. Ми це цінуємо, і вдячні українцям», ― наголосив представник ГУР МО України.
Банка за цим посиланням
Номер картки: 5375411213611622
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