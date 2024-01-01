На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Боярином

Похорон полеглого на війні військовослужбовця(«Джафара») в Оваднівській громаді на Волині відбудеться завтра, 20 квітня.Про це у фейсбуці повідомив священник«З великим болем повідомляю, що похорон Воїна, що прибув "на Щиті", Боярина Ігора Миколайовича, "ДЖАФАРА" бійця 95-тої окремої десантно-штурмової Поліської бригади, відбуватиметься завтра, 20 квітня, за наступним порядком:- о 10.00 зустрічатимемо траурний кортеж в центрі села( біля кафе Лілія), після чого процесією вирушимо до рідної домівки Героя, де буде відслужено заупокійну літію.- о 13.00 розпочнеться чин похорону, починаючи від батьківської хати, де знову буде відслужено літію, після чого вирушимо з тілом Героя до Свято-Михайлівського храму, де з 14.00(приблизно) буде відслужено чин Похорону, після якого всі бажаючі будуть мати можливість попрощатись з тілом загиблого Захисника віддаючи Йому останню шану. По завершенні чину Похорону кортеж з тілом попрямує на сільське кладовище, де й знайде вічний спочинок», - зазначив клірик.Він закликав всіх небайдужих прийти з квітами, щоб гідно провести Героя, віддаючи йому останню шану та висловлюючи свою вдячність за той подвиг, що він звершив в ім'я України та кожного з нас.