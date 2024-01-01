На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Боярином
Сьогодні, 14:31
Похорон полеглого на війні військовослужбовця Ігоря Боярина («Джафара») в Оваднівській громаді на Волині відбудеться завтра, 20 квітня.
Про це у фейсбуці повідомив священник Борис Наумчук.
«З великим болем повідомляю, що похорон Воїна, що прибув "на Щиті", Боярина Ігора Миколайовича, "ДЖАФАРА" бійця 95-тої окремої десантно-штурмової Поліської бригади, відбуватиметься завтра, 20 квітня, за наступним порядком:
- о 10.00 зустрічатимемо траурний кортеж в центрі села( біля кафе Лілія), після чого процесією вирушимо до рідної домівки Героя, де буде відслужено заупокійну літію.
- о 13.00 розпочнеться чин похорону, починаючи від батьківської хати, де знову буде відслужено літію, після чого вирушимо з тілом Героя до Свято-Михайлівського храму, де з 14.00(приблизно) буде відслужено чин Похорону, після якого всі бажаючі будуть мати можливість попрощатись з тілом загиблого Захисника віддаючи Йому останню шану. По завершенні чину Похорону кортеж з тілом попрямує на сільське кладовище, де й знайде вічний спочинок», - зазначив клірик.
Він закликав всіх небайдужих прийти з квітами, щоб гідно провести Героя, віддаючи йому останню шану та висловлюючи свою вдячність за той подвиг, що він звершив в ім'я України та кожного з нас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив священник Борис Наумчук.
«З великим болем повідомляю, що похорон Воїна, що прибув "на Щиті", Боярина Ігора Миколайовича, "ДЖАФАРА" бійця 95-тої окремої десантно-штурмової Поліської бригади, відбуватиметься завтра, 20 квітня, за наступним порядком:
- о 10.00 зустрічатимемо траурний кортеж в центрі села( біля кафе Лілія), після чого процесією вирушимо до рідної домівки Героя, де буде відслужено заупокійну літію.
- о 13.00 розпочнеться чин похорону, починаючи від батьківської хати, де знову буде відслужено літію, після чого вирушимо з тілом Героя до Свято-Михайлівського храму, де з 14.00(приблизно) буде відслужено чин Похорону, після якого всі бажаючі будуть мати можливість попрощатись з тілом загиблого Захисника віддаючи Йому останню шану. По завершенні чину Похорону кортеж з тілом попрямує на сільське кладовище, де й знайде вічний спочинок», - зазначив клірик.
Він закликав всіх небайдужих прийти з квітами, щоб гідно провести Героя, віддаючи йому останню шану та висловлюючи свою вдячність за той подвиг, що він звершив в ім'я України та кожного з нас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Буданов подарує ексклюзивний годинник за найбільший донат на ГУР
Сьогодні, 15:13
За міліметр від смерті: у Львові лікарі врятували воїна з Волині
Сьогодні, 14:50
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Боярином
Сьогодні, 14:31
Підтвердили загибель Героя з Волині Максима Турецького, який вважався зниклим безвісти з серпня 2022-го
Сьогодні, 14:24
На Волині під час пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 14:10