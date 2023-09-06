Конфлікт між ковельчанами і переселенцями, які гучно слухали російську музику: коментар поліції

Конфлікт між ковельчанами і переселенцями, які гучно слухали російську музику: коментар поліції
Поліція дала коментар щодо конфліктної ситуації в Ковелі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Ковельського РУП виявили відео в соцмережі, де місцеві мешканці зробили зауваження жителям інших регіонів, які мешкають у Ковелі, аби ті, за їхніми словами, припинили слухати російську музику та зменшили гучність. Оскільки вони нібито не відреагували, виник конфлікт.

На місце виїжджав наряд патрульної поліції для врегулювання ситуації.

Також за цим фактом в Ковельському РУП зареєстрували відомості в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян і провели перевірку.

6 травня слідчо-оперативна група опитала всіх учасників інциденту.

Одна з жінок написала заяву про нанесення їй легких тілесних ушкоджень, триває розслідування.

З усіма учасниками конфлікту провели профілактично-роз’яснювальну роботу дільничні офіцери поліції, аби в подальшому схожих інцидентів не виникало. На окремих осіб складено адміністративні матеріали.

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Теги: Ковель, конфлікт, переселенці
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