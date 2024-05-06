Трампу «світить» тюрма за неповагу до суду

Дональду Трампу загрожує тюремне ув’язнення за неповагу до суду.



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Як пише видання, 22 квітня Трамп зробив зневажливі зауваження щодо присяжних, сказавши, що їх обрали «надто швидко» і що вони «в основному всі демократи», мовляв, це несправедливо.



Суддя дорікнув йому за «прямий напад на верховенство права» й оштрафував на тисячу доларів, заявивши, що наступного разу той може потрапити у в’язницю.



Нагадаємо, розрив між чинним президентом Джо Байденом і його суперником на виборах Дональдом Трампом не надто значний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кандидату у президенти США від Республіканської партіїзагрожує тюремне ув’язнення за неповагу до суду.Про це повідомляє New York Times Як пише видання, 22 квітня Трамп зробив зневажливі зауваження щодо присяжних, сказавши, що їх обрали «надто швидко» і що вони «в основному всі демократи», мовляв, це несправедливо.Суддя дорікнув йому за «прямий напад на верховенство права» й оштрафував на тисячу доларів, заявивши, що наступного разу той може потрапити у в’язницю.Нагадаємо, розрив між чинним президентомі його суперником на виборах Дональдом Трампом

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