Трампу «світить» тюрма за неповагу до суду

Трампу «світить» тюрма за неповагу до суду
Кандидату у президенти США від Республіканської партії Дональду Трампу загрожує тюремне ув’язнення за неповагу до суду.

Про це повідомляє New York Times.

Як пише видання, 22 квітня Трамп зробив зневажливі зауваження щодо присяжних, сказавши, що їх обрали «надто швидко» і що вони «в основному всі демократи», мовляв, це несправедливо.

Суддя дорікнув йому за «прямий напад на верховенство права» й оштрафував на тисячу доларів, заявивши, що наступного разу той може потрапити у в’язницю.

Нагадаємо, розрив між чинним президентом Джо Байденом і його суперником на виборах Дональдом Трампом не надто значний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: політика, світ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Конфлікт між ковельчанами і переселенцями, які гучно слухали російську музику: коментар поліції
Сьогодні, 13:00
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 8 – 10 травня
Сьогодні, 12:45
Трампу «світить» тюрма за неповагу до суду
Сьогодні, 12:29
Гідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпеки через заморозки на Волині
Сьогодні, 12:10
На Волині водій автівки збив велосипедиста
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
Вперше за 50 років Данія послабить обмеження щодо абортів Вперше за 50 років Данія послабить обмеження щодо абортів
04 травень, 19:00
ЗМІ розсекретили «мирний план» Трампа ЗМІ розсекретили «мирний план» Трампа
07 квітень, 16:37
На президентських виборах у Словаччині переміг проросійський кандидат На президентських виборах у Словаччині переміг проросійський кандидат
07 квітень, 12:57
Посол росії втік із Польщі після неявки за викликом до МЗС Посол росії втік із Польщі після неявки за викликом до МЗС
28 березень, 14:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Конфлікт між ковельчанами і переселенцями, які гучно слухали російську музику: коментар поліції
Сьогодні, 13:00
 0
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 8 – 10 травня
Сьогодні, 12:45
 0
Трампу «світить» тюрма за неповагу до суду
Сьогодні, 12:29
 0
Гідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпеки через заморозки на Волині
Сьогодні, 12:10
 0
На Волині водій автівки збив велосипедиста
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8