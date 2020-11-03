На Волині водій автівки збив велосипедиста

Вчора, 6 травня, пізно ввечері у Рованцях невідомий наїхав на велосипедиста.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Обидві аварії трапилися у Луцькому районі.38-річний чоловік отримав травми, його ушпиталили. Водій з місця події зник у невідомому напрямку. Завдяки уважності свідків правоохоронцям вдалося встановити марку та номерні знаки автомобіля. Вже за декілька годин поліцейські водія розшукали, як виявилося, він був у стані сп’яніння.За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Триває досудове розслідування.