Китайські хакери зламали сервери міноборони Британії
Сьогодні, 11:45
Хакери зламали сервери Міноборони Великої Британії. Британським депутатам сьогодні, 7 травня, проведуть брифінг про масовий витік даних, але без назви країни.
Про це повідомляє Sky News із посиланням за власні джерела.
За даними видання, за кібератакою стоїть Китай.
Хакери намагалися отримати доступ до особистих даних, зокрема до банківських реквізитів, співробітників Міноборони Великої Британії, а також чинних та колишніх військовослужбовців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sky News із посиланням за власні джерела.
За даними видання, за кібератакою стоїть Китай.
Хакери намагалися отримати доступ до особистих даних, зокрема до банківських реквізитів, співробітників Міноборони Великої Британії, а також чинних та колишніх військовослужбовців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині водій автівки збив велосипедиста
Сьогодні, 11:50
Китайські хакери зламали сервери міноборони Британії
Сьогодні, 11:45
На Волині 16-річна п`яна водійка збила чоловіка: втікаючи з місця аварії, дівчина злетіла у кювет
Сьогодні, 11:31
Винуватець смертельної аварії у Луцьку отримав умовний термін
Сьогодні, 11:26