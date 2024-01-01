Китайські хакери зламали сервери міноборони Британії





Про це повідомляє



За даними видання, за кібератакою стоїть Китай.



Хакери намагалися отримати доступ до особистих даних, зокрема до банківських реквізитів, співробітників Міноборони Великої Британії, а також чинних та колишніх військовослужбовців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хакери зламали сервери Міноборони Великої Британії. Британським депутатам сьогодні, 7 травня, проведуть брифінг про масовий витік даних, але без назви країни.Про це повідомляє Sky News із посиланням за власні джерела.За даними видання, за кібератакою стоїть Китай.до особистих даних, зокрема до банківських реквізитів, співробітників Міноборони Великої Британії, а також чинних та колишніх військовослужбовців.

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