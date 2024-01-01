Гідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпеки через заморозки на Волині

Гідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпеки через заморозки на Волині
Фахівці Волинського обласного центр з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.

Вночі та вранці 8-10 травня, в Луцьку та по області, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-2° та 0-3°.

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - заявили в гідрометцентрі.

Гідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпеки через заморозки на Волині

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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