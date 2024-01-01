Гідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпеки через заморозки на Волині





Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.



Вночі та вранці 8-10 травня, в Луцьку та по області, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-2° та 0-3°.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - заявили в гідрометцентрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фахівці Волинського обласного центр з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища.Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.Вночі та вранці 8-10 травня, в Луцьку та по області,0-2° та 0-3°.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - заявили в гідрометцентрі.

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