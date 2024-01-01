Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 8 – 10 травня

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 8 – 10 травня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть філософську виставу і ситуацію, у якій опинилися двоє жінок. Разом з героями проживатимуть тонку психологічну гру та любовний трикутник. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю, насолоджуватимуться музичними композиціями. Усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 8 до 10 травня.

У середу, 8 травня о 18:00чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Камерна сцена театру. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).

Вони замкнені, то яка ціна свободи? Постійна клієнтка клубів Віка і санітарка Віра Георгіївна зустрілись разом в тихому, спокійному місці – морзі № 5! Двері замкнені, час зупинився і звʼязку немає. Коли життя на межі реальності і містики у дівчат не залишається жодних таємниць між собою та глядачем. Іноді в замковій щілині можна побачити дещо більше, ніж відверту чорну комедію насичену жартами, сатирою та пластикою дівочих тіл.

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

У четвер, 9 травня о 18:00 на основній сцені – концерт «Вечір європейських мелодій» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Режисер-постановник – заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

Цей концерт присвячений дню Європи. Запрошуємо на неповторний музичний захід, на якому зможете насолодитися оригінальним виконанням талановитих артистів та відчути атмосферу європейської культури. Відзначимо разом цей особливий день!

У п’ятницю, 10 травня, о 18:00 на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).

Містичної ночі на Івана Купала відбуваються незвичайні речі: молода графиня Жюлі залишається на гуляння разом зі слугами замість того, щоб їхати в гості із батьком-графом, а лакей Жан, що усе життя плекав солодку мрію «піднятися», зненацька розпочинає ловити на собі зацікавлені погляди господині. Його неоголошена наречена, кухарка Крістіна, не готова віддати своє щастя «без бою», навіть якщо йдеться про боротьбу із власною пані... Чим же обернеться такий «нерівносторонній» любовний трикутник? Яке темне минуле приховує багата графська родина? І хто ж винен у тому, що люди ламають наші очікування? Зазирни у картини чужої свідомості, відчуй енергію шалених купальських танців та знайди відповідь на питання: як воно – бути іншим? І для кого кінець цієї історії можна вважати щасливим?

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 8 – 10 травня

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Теги: театр, Луцьк, анонс, варте уваги
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