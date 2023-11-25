На Волині 16-річна п`яна водійка збила чоловіка: втікаючи з місця аварії, дівчина злетіла у кювет
Сьогодні, 11:31
У неділю, 5 травня, близько опівночі у селі Городище, що на Ківерцівщині, автомобіль Peugeot збив 38-річного місцевого мешканця.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За кермом транспортного засобу перебувала 16-річна мешканка Сокирич. Дівчина втекла з місця скоєння ДТП та за декілька кілометрів не впоралася з керуванням й злетіла в кювет. Вона була напідпитку.
За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За кермом транспортного засобу перебувала 16-річна мешканка Сокирич. Дівчина втекла з місця скоєння ДТП та за декілька кілометрів не впоралася з керуванням й злетіла в кювет. Вона була напідпитку.
За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Триває досудове розслідування.
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