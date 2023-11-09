Стало відомо, які країни ЄС будуть присутні на «інавгурації» путіна

Стало відомо, які країни ЄС будуть присутні на «інавгурації» путіна
Стали відомі країни-члени Європейського союзу, представники яких будуть присутні на інавгурації президента росії володимира путіна 7 травня.

Радіо Свобода отримало відповідний перелік:

- Франція;

- Угорщина;

- Словаччина;

- Греція;

- Мальта;

- Кіпр.

За даними Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС, станом на вечір, 6 травня, намір відправити свого представника на захід мала Бельгія. Втім, вранці стало відомо, що країна не буде брати участь у церемонії.

Раніше видання Reuters повідомило, що Франція та деякі інші країни ЄС можуть надіслати своїх представників на церемонію інавгурації Володимира Путіна на новий шестирічний термін президента росії.

За інформацією журналістів, Францію представлятиме її посол у росії. Також Reuters повідомляв про ймовірну участь Угорщини та Словаччини.

Натомість речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив напередодні, що від країни не буде представника на інавгурації.

Також речник ЄС заявив, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть захід.

Раніше у Кремлі повідомили, що глави всіх іноземних дипломатичних місій у Москві були запрошені на інавгурацію путіна.

15–17 березня в росії і на окупованих Москвою територіях України відбулося голосування на виборах президента. 18 березня російська Центральна виборча комісія повідомила, що за результатами голосування Володимир Путін набрав 87,28%.

Незалежні спостерігачі та експерти оцінюють вибори як невільні та неконкурентні. Путін, який керує росією з 2000 року, балотувався на п’ятий термін. Усім кандидатам від непарламентських партій та самовисуванцям, які збирали підписи, Центральна виборча комісія в реєстрації відмовила.

У МЗС України кажуть, що не бачать «правових підстав» для визнання володимира путіна «демократично обраним і легітимним президентом рф».

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Теги: Росія, Україна, війна, путін
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