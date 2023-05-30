Додаткову виплату у 70 тисяч отримають військові, які виконують завдання в першому ешелоні оборони





Про це розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, пише



Для кого передбачена



"Кабінет міністрів затвердив додаткову фінансову винагороду військовим у розмірі 70 тисяч гривень. 70 тисяч гривень - це не заміна 100 тисяч "бойових", а додаткова виплата для тих, хто перебуває на передовій", - наголосила Калмикова.



Вона відзначила, що ці кошти отримують військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські.



Нюанси додаткової виплати



"Ця виплата передбачена саме для тих, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом. Отримувати її зможуть ті, хто виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно. Також на неї можуть розраховувати ті, хто виконує бойові завдання між позиціями Сил оборони України та агресора, на окупованих Росією територіях, а також на території ворога", - пояснила заступниця міністра.



Водночас Калмикова зауважила, що з виплатою цих коштів є нюанс.



"Бойові" виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, тож щодо виплати 70 тисяч формулювання в постанові Кабміну інше: "за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань". Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань", - додала Калмикова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Доплата 70 тисяч грн військовим на передовій – це не заміна 100 тисяч "бойових", а додаткова виплата. Їх отримують військовослужбовці Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські.Про це розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, пише Цензор.НЕТ "Кабінет міністрів затвердив додаткову фінансову винагороду військовим у розмірі 70 тисяч гривень. 70 тисяч гривень - це не заміна 100 тисяч "бойових", а додаткова виплата для тих, хто перебуває на передовій", - наголосила Калмикова.Вона відзначила, що ці кошти отримують військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські."Ця виплата передбачена саме для тих, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом. Отримувати її зможуть ті, хто виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно. Також на неї можуть розраховувати ті, хто виконує бойові завдання між позиціями Сил оборони України та агресора, на окупованих Росією територіях, а також на території ворога", - пояснила заступниця міністра.Водночас Калмикова зауважила, що з виплатою цих коштів є нюанс."Бойові" виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, тож щодо виплати 70 тисяч формулювання в постанові Кабміну інше: "за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань". Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань", - додала Калмикова.

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