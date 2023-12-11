На Волині під час пожежі загинув чоловік

На Волині під час пожежі загинув чоловік
У Ківерцівській громаді на пожежі загинув чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

07 травня о 01:39 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди (літня кухня) в селі Сокиричі Ківерцівської громади. На місці події працювали рятувальники 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та 1-ї ДПРЧ м. Луцьк.

Під час гасіння пожежі, було виявлено тіло власника, 1978 р.н.
о 02:26 вогнеборці ліквідували займання за допомогою одного водяного ствола. Ймовірна причина пожежі - необережність під час куріння власника.

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Теги: Волинь, пожежа, чоловік, куріння
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