У Кривому Розі на території ТЦК помер військовозобов’язаний

У Кривому Розі на території ТЦК помер військовозобов’язаний
На території одного з ТЦК та СП у місті Кривий Ріг раптово помер військовозобов’язаний.

Про це пише Українська правда з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

"5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний.

Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що представники ТЦК та СП "негайно викликали" швидку та до її прибуття надавали військовозобов’язаному домедичну допомогу.

"Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу", − повідомили в Дніпропетровському ТЦК та СП.

Зазначається, що за фактом смерті громадянина правоохоронці проводять слідчі дії.

Це вже другий подібний випадок за останні 2 тижні.

23 квітня на Львівщині по дорозі у навчальний центр помер військовозобов’язаний. Закарпатський ОТЦК та СП також повідомляв про епілептичний приступ.

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Теги: Кривий Ріг, військовозобов`язаний, смерть
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