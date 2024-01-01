Винуватець смертельної аварії у Луцьку отримав умовний термін

Винуватець смертельної аварії у Луцьку отримав умовний термін
Перед судом у Луцьку постав 57-річний водій вантажного фургона, який на Привокзальному майдані міста наїхав на 86-річного жителя Львова. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці аварії.

Водія, уродженця селища Торчин, суд визнав винним, пише Суспільне з посиланням на вирок суду.

Що відомо про обставини смертельної аварії

Як зазначили у матеріалах справи, ДТП сталася 20 грудня орієнтовно о 18:14. Водій "Укрпошти" на автомобілі не зупинив транспорт і наїхав на пішохода, який переходив проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Водій був тверезий.

Обвинувачений свою вину в судовому засіданні повністю визнав і щиро розкаявся. Водій розповів суду, що двом родичам загиблого відшкодував по 35 тисяч гривень — це гроші на правничу допомогу та за моральну шкоду.

Під час судових дебатів прокурор Волинської обласної прокуратури просив призначити обвинуваченому 5 років в'язниці зі звільненням під іспитовий строк на 3 роки.

Родичі загиблого від надання показань відмовилися та просили водія суворо не карати. Однак звернулися із цивільним позовом до акціонерного товариства "Укрпошта" щодо відшкодування моральної шкоди по 259 тисяч 800 гривень кожному.

Яке рішення ухвалив суд

Суддя Луцького міськрайонного суду звільнив від трьох років в'язниці обвинуваченого водія "Укрпошти" під дворічний іспитовий строк. Цивільний позов потерпілих до "Укрпошти" суд задовольнив не в повному обсязі. Обидва родичі відсудили по 234 тисячі 800 гривень моральної шкоди.

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Теги: суд, Волинь
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