На Авдіївському напрямку загинув волинянин Олександр Машлай

На Авдіївському напрямку загинув волинянин Олександр Машлай
У боях із російськими загарбниками на Авдіївському напрямку сьогодні, 7 травня, обірвалося життя військовослужбовця з Волині Олександра Машлая.

Про це у фейсбуці повідомляють побратими та рідні полеглого.

«На авдіївському напрямку сьогодні зранку загинув мій брат Олександр Машлай. Він у складі 25-го окремого штурмового батальйону брав участь у наступі під Роботино влітку, з жовтня весь час без ротації тримав Авдіївський коксохім, потім Бердичі», - зазначив Ігор Гошовський.

«Зараз не маю слів, тільки сльози. Розкажу про нього пізніше. Давайте пом’янемо його у молитві», - додав він.


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Теги: загиблі, війна
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