На Авдіївському напрямку загинув волинянин Олександр Машлай

У боях із російськими загарбниками на Авдіївському напрямку сьогодні, 7 травня, обірвалося життя військовослужбовця з ВолиніПро це у фейсбуці повідомляють побратими та рідні полеглого.«На авдіївському напрямку сьогодні зранку загинув мій брат Олександр Машлай. Він у складі 25-го окремого штурмового батальйону брав участь у наступі під Роботино влітку, з жовтня весь час без ротації тримав Авдіївський коксохім, потім Бердичі», - зазначив«Зараз не маю слів, тільки сльози. Розкажу про нього пізніше. Давайте пом’янемо його у молитві», - додав він.