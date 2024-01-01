На Авдіївському напрямку загинув волинянин Олександр Машлай
Сьогодні, 14:22
У боях із російськими загарбниками на Авдіївському напрямку сьогодні, 7 травня, обірвалося життя військовослужбовця з Волині Олександра Машлая.
Про це у фейсбуці повідомляють побратими та рідні полеглого.
«На авдіївському напрямку сьогодні зранку загинув мій брат Олександр Машлай. Він у складі 25-го окремого штурмового батальйону брав участь у наступі під Роботино влітку, з жовтня весь час без ротації тримав Авдіївський коксохім, потім Бердичі», - зазначив Ігор Гошовський.
«Зараз не маю слів, тільки сльози. Розкажу про нього пізніше. Давайте пом’янемо його у молитві», - додав він.
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Про це у фейсбуці повідомляють побратими та рідні полеглого.
«На авдіївському напрямку сьогодні зранку загинув мій брат Олександр Машлай. Він у складі 25-го окремого штурмового батальйону брав участь у наступі під Роботино влітку, з жовтня весь час без ротації тримав Авдіївський коксохім, потім Бердичі», - зазначив Ігор Гошовський.
«Зараз не маю слів, тільки сльози. Розкажу про нього пізніше. Давайте пом’янемо його у молитві», - додав він.
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