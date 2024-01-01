Відео про ухилянтів від ЗСУ набирає популярності у соцмережах





Про це повідомляє



У відеоролику йдеться про «альтернативну реальність» співбесід чоловіків до війська. Чоловіки називають різні причини, чому не можуть служити. Але згодом з'ясовується, що їх мобілізують до російської армії.



«Якщо росія захопить Україну, всіх чоловіків вона поставить в стрій і відправить на м'ясні штурми. Саме так вони зробили спочатку в Криму, потім на Донбасі, потім в окупованих частинах Запоріжжя та Херсонської області. Саме так завжди робить окупант. Кожен має замислитись над цим», - йдеться у ролику.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували мотиваційне відео, у якому закликають українців долучатися до війська.Про це повідомляє ВСН із посиланням на СБУ.У відеоролику йдеться про «альтернативну реальність» співбесід чоловіків до війська. Чоловіки називають різні причини, чому. Але згодом з'ясовується, що їх мобілізують до російської армії.«Якщо росія захопить Україну, всіх чоловіків вона поставить в стрій і відправить на м'ясні штурми. Саме так вони зробили спочатку в Криму, потім на Донбасі, потім в окупованих частинах Запоріжжя та Херсонської області. Саме так завжди робить окупант. Кожен має замислитись над цим», - йдеться у ролику.

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