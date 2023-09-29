Волинські спортсмени завоювали нагороди на Чемпіонаті Європи з козацького двобою

В період з 2 по 6 травня в м. Серравалє, республіка Сан-Маріно, проходив Чемпіонат Європи з козацького двобою – 2024. Спортивний форум зібрав понад 1250 кращих спортсменів з 20 країн Європи. Українські спортсмени впевнено здобували перемогу за перемогою у всіх розділах та в підсумку принесли збірній перше загальнокомандне місце Чемпіонату.Про це повідомив голова Волинської обласної спортивної федерації козацького двобою"Козацькому роду нема переводу! Це гасло вже неодноразово підтверджували наші українські спортсмени на всіх світових аренах. Козацький двобій – український національний вид спорту – не став винятком. Наші спортсмени, хлопці та дівчата, віком від 7 років і аж до дорослих, гідно представили Україну, здобувши престижні нагороди в наступних розділах:- Борня-1, Борня-2, Борня-3- Забава, Однотан- Герць-1, Герць-2, Герць-3", - йдеться в повідомленні.1. Україна2. Італія.3. Німеччина.- Бійцівський Клуб імені Сергія Трикоза «Бушидо»- Волинський обласний спортивний Клуб «Магістр»- Спортивний Клуб козацьких бойових мистецтв «Герць»- Духовний спортивний клуб прикладного рукопашу «Інсайт»- Спортивний Клуб «Ант»- Волинський регіональний Клуб єдиноборств «Легіон»- Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «Прайд»."Крок за кроком, перемагаючи достойних супротивників з Австрії, Німеччини, Чехії, Польщі, Італії та інших європейських країн, наші хлопці та дівчата виборювали для збірної нагороди різного гатунку. Щиро вітаємо спортсменів та їх тренерів зі здобутками, бажаємо подальших перемог та досягнень!" - додає Кулаков.1. Чайка Софія – (розділ «Борня-1») – СК «Інсайт» (тренери: Веремій І. В., Паліївець В. А.)2. Кесарелі Владислав – (розділ «Борня-3») – ВРКБМ «Прайд» (тренери: Кулаков О. В., Протасюк А. Р.)3. Барванов Владислав – (розділ «Герць-1») – СК «ANT» (тренер: Духовний Д. В.)4. Чумаченко Костянтин – (розділ «Однотан») – СККБМ «Герць» (тренери: Ковальчук Р. О., Ковальчук В. О., Малаховський З.Гнасюк М.)5. Браславський Дмитро – (розділи «Борня-3» та «Боротьба») – ВОСК «Магістр» (тренери: Грисюк Д. І., Єфімов О. О.)6. Кучабський Микола – (розділ «Борня-3») – ВОСК «Магістр» (тренери: Грисюк Д. І., Ковальчук М. К.)7. Вівсяний Артем – (розділи «Борня-3» та «Боротьба») – СК «Бушидо» (тренер: Панасюк О. О.)8. Панасюк Олександра – (розділ «Забава») – СК «Бушидо» (тренер: Панасюк О. О.)9. Урда Ярослав – (розділ «Борня-3») – СК «Бушидо» (тренер: Панасюк О. О.)10. Кучуков Георгій – (розділ «Борня-1») – СК «Бушидо» (тренер: Панасюк О. О.)1. Слободян Владислав – (розділ «Герць-1») – СК «ANT» (тренер: Духовний Д. В.)2. Хлистун Каріна – (розділ «Герць-1») – СК «ANT» (тренер: Духовний Д. В.)3. Кучуков Георгій – (розділи «Борня-1» та «Забава») –СК «Бушидо» (тренер: Панасюк О. О.)4. Приймак Артем – (розділ «Борня-1») – СК «Бушидо» (тренер: Панасюк О. О.)5. Крисько Назар – (розділ «Герць-1») – СК «Бушидо» (тренер: Панасюк О. О.)6. Чайка Софія – (розділ «Забава») – СК «Інсайт» (тренери: Веремій І. В., Паліївець В. А.)1. Чайка Андрій – (розділи «Борня-1» та «Забава») – СК «Інсайт» (тренери: Веремій І. В., Паліївець В. А.)2. Вівсяний Артем – (розділ «Борня-1») – СК «Бушидо» (тренер: Панасюк О. О.)3. Панасюк Олександра – (розділ «Борня-1») – СК «Бушидо» (тренер: Панасюк О. О.)4. Приймак Артем – (розділ «Борня-3») – СК «Бушидо» (тренер: Панасюк О. О.)5. Солдуха Юрій – (розділ «Герць-3») – СК «Бушидо» (тренер: Панасюк О. О.)6. Федина Дмитро – (розділ «Борня-3» та «Борня-1») – СК «Бушидо» (тренер: Панасюк О. О.)7. Іваникович Василь – (розділ «Борня-3») – СК «Бушидо» (тренер: Панасюк О. О.)8. Малярчук Дмитро – (розділ «Герць-1») – СК «Легіон» (тренери: Заболотний А. В.)9. Кесарелі Владислав – (розділ «Боротьба») – ВРКБМ «Прайд» (тренери: Кулаков О. В., Протасюк А. Р.)10. Кучабський Микола – (розділ «Боротьба») – ВОСК «Магістр» (тренери: Грисюк Д. І., Ковальчук М. К.)11. Закрушевський Андрій – (розділ «Борня-3») – ВОСК «Магістр» (тренери: Грисюк Д. І., Тіпухов В. О.)Зазначається, що