Виїхав з дому на авто та не повернувся: досі розшукують 37-річного волинянина
Сьогодні, 15:26
Поліція встановлює місцезнаходження зниклого 37-річного ковельчанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Ковельського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого Козуба Ігоря Леонідовича, 16 листопада 1986 року народження, жителя Ковеля.
Чоловік 14 березня 2024 близько 22:30 год. виїхав з дому на своєму автомобілі «BMW X-5» та не повернувся. Де перебуває зараз - невідомо.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити за телефонами: тел./факс. (03352) 5-32-84, моб. 095-3024445 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Ковельського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого Козуба Ігоря Леонідовича, 16 листопада 1986 року народження, жителя Ковеля.
Чоловік 14 березня 2024 близько 22:30 год. виїхав з дому на своєму автомобілі «BMW X-5» та не повернувся. Де перебуває зараз - невідомо.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити за телефонами: тел./факс. (03352) 5-32-84, моб. 095-3024445 або 102", - наголошують у поліції.
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Сьогодні, 15:26