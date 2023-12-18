Виїхав з дому на авто та не повернувся: досі розшукують 37-річного волинянина





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Оперативники Ковельського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого Козуба Ігоря Леонідовича, 16 листопада 1986 року народження, жителя Ковеля.



Чоловік 14 березня 2024 близько 22:30 год. виїхав з дому на своєму автомобілі «BMW X-5» та не повернувся. Де перебуває зараз - невідомо.



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити за телефонами: тел./факс. (03352) 5-32-84, моб. 095-3024445 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює місцезнаходження зниклого 37-річного ковельчанина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Ковельського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого, 16 листопада 1986 року народження, жителя Ковеля.Чоловік 14 березня 2024 близько 22:30 год. виїхав з дому на своєму автомобілі «BMW X-5» та не повернувся. Де перебуває зараз - невідомо."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити за телефонами: тел./факс. (03352) 5-32-84, моб. 095-3024445 або 102", - наголошують у поліції.

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