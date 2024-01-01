Двоє ухилянтів на Волині намагалися переплисти Західний Буг

Двоє ухилянтів на Волині намагалися переплисти Західний Буг
Цими вихідними двоє громадян мали намір через річку Західний Буг на Волині потрапити за кордон.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Одного з відчайдухів прикордонний наряд відділу «Амбуків» виявив поблизу українсько-польського кордону в неділю вранці. Невідомий, побачивши прикордонників, почав втікати та кинувся вплав до суміжного берега. Охоронці кордону поінформували колег по той бік держрубежу, де горе-плавця й затримали співробітники Прикордонної варти Республіки Польща.

Як з'ясувалося згодом, затриманим виявився 31-річний уродженець Сумщини. Не маючи законних підстав для виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану, чоловік вирішив потрапити туди у незаконний спосіб.

Щоправда, надовго в Польщі він не затримався, адже польські стражі в рамках реадмісії передали правопорушника прикордонникам Волинського загону. Правоохоронці склали на громадянина адмінпротокол за ст.204-1 КУпАП, а представник ТЦКтаСП вручив військовозобов’язаному повістку.

Протокол про адміністративне правопорушення та повістка чекали й на 26-річного уродженця Донеччини, котрий днем раніше спробував у такий самий спосіб незаконно дістатися Польщі.

Рішення по обох справах прийматиме суд. Наразі тривають заходи з встановлення осіб, причетних до незаконного переправлення громадян через українсько-польський кордон.



Нагадуємо, що нещодавно трьом мешканцям Володимирського району - фігурантам кримінального провадження оголошено підозри за організацію переправлення осіб через кордон, та обрано запобіжний захід.

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Теги: ухилянт, кордон
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