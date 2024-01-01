Двоє ухилянтів на Волині намагалися переплисти Західний Буг

Цими вихідними двоє громадян мали намір через річку Західний Буг на ВолиніПро це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Одного з відчайдухів прикордонний наряд відділу «Амбуків» виявив поблизу українсько-польського кордону в неділю вранці. Невідомий, побачивши прикордонників, почав втікати та кинувся вплав до суміжного берега. Охоронці кордону поінформували колег по той бік держрубежу, де горе-плавця й затримали співробітники Прикордонної варти Республіки Польща.Як з'ясувалося згодом, затриманим виявився 31-річний уродженець Сумщини. Не маючи законних підстав для виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану, чоловік вирішив потрапити туди у незаконний спосіб.Щоправда, надовго в Польщі він не затримався, адже польські стражі в рамках реадмісії передали правопорушника прикордонникам Волинського загону. Правоохоронці склали на громадянина адмінпротокол за ст.204-1 КУпАП, а представник ТЦКтаСП вручив військовозобов’язаному повістку.Протокол про адміністративне правопорушення та повістка чекали й на 26-річного уродженця Донеччини, котрий днем раніше спробував у такий самий спосіб незаконно дістатися Польщі.Рішення по обох справах прийматиме суд. Наразі тривають заходи з встановлення осіб, причетних до незаконного переправлення громадян через українсько-польський кордон.Нагадуємо, що нещодавно трьом мешканцям Володимирського району - фігурантам кримінального провадження оголошено підозри за організацію переправлення осіб через кордон, та обрано запобіжний захід.