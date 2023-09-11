У Луцьку рятувальники допомогли пенсіонерці, якій стало зле у квартирі

У Луцьку рятувальники допомогли пенсіонерці, якій стало зле у квартирі
У Луцьку рятувальники допомогли пенсіонерці, котрій стало зле у квартирі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

До служби порятунку 101 надійшло повідомлення від жінки про те, що її мама не виходить на зв'язок та не відчиняє двері квартири.

До місця виклику прибули рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк та за допомогою спеціального інструменту відкрили двері помешкання.

У квартирі на підлозі лежала жінка, яка не виходила на зв’язок. На щастя, вона була живою, однак не могла самотужки підвестися.
У Луцьку рятувальники допомогли пенсіонерці, якій стало зле у квартирі

Працівники екстреної медичної служби надали першу медичну допомогу жінці, після чого рятувальники допомогли транспортувати пенсіонерку до карети швидкої.

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Теги: Луцьк, рятувальники, жінка
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