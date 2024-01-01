На Луганщині обірвалося життя Героя Петра Вакулінського з Волині

На Луганщині обірвалося життя Героя Петра Вакулінського з Волині
Зі скорботою та невимовним болем в Олицькій громаді сповістили про героїчну загибель на війні Захисника України, краянина Петра Вакулінського.

Про це у фейсбуці повідомляє Олицька селищна рада.

«Загинув воїн, молодший сержант Петро Анатолійович Вакулінський, житель села Жорнище (11.10.1971 року народження), люблячий чоловік, батько, дідусь, вірний син України», - зазначили у селищній раді.

Командир автомобільного відділення підвозу боєприпасів, вірний військовій присязі, Петро мужньо став на захист України, з перших днів і до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.
На Луганщині обірвалося життя Героя Петра Вакулінського з Волині

Загинув Герой від отриманих поранень, 7 травня 2024 року під час мінометного обстрілу по позиції поблизу села Діброва Сєвєродонецького району на Луганщині. Трагічна подія настала під час участі військовослужбовця у заходах забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та держави внаслідок військової агресії російської федерації проти України.

«Мужність та героїзм Петра є прикладом для нас усіх, нагадуючи нам про важливість відстоювати нашу рідну землю. Відвага і самопожертва Героя неоціненні, найвища цінність віддати своє життя за свою Батьківщину, захищаючи від російського окупанта. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дочці, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами. Навіки пам’ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей. Світла та вічна пам’ять Герою! Слава Україні! Героям Слава!» - йдеться у повідомленні.

Про церемонію прощання та чин поховання повідомлять згодом.


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Теги: загиблі, війна
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