На Луганщині обірвалося життя Героя Петра Вакулінського з Волині

Зі скорботою та невимовним болем в Олицькій громаді сповістили про героїчну загибель на війні Захисника України, краянинаПро це у фейсбуці повідомляє Олицька селищна рада.«Загинув воїн, молодший сержант Петро Анатолійович Вакулінський, житель села Жорнище (11.10.1971 року народження), люблячий чоловік, батько, дідусь, вірний син України», - зазначили у селищній раді.Командир автомобільного відділення підвозу боєприпасів, вірний військовій присязі, Петро мужньо став на захист України, з перших днів і до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.Загинув Герой від отриманих поранень, 7 травня 2024 року під час мінометного обстрілу по позиції поблизу села Діброва Сєвєродонецького району на Луганщині. Трагічна подія настала під час участі військовослужбовця у заходах забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та держави внаслідок військової агресії російської федерації проти України.«Мужність та героїзм Петра є прикладом для нас усіх, нагадуючи нам про важливість відстоювати нашу рідну землю. Відвага і самопожертва Героя неоціненні, найвища цінність віддати своє життя за свою Батьківщину, захищаючи від російського окупанта. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дочці, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами. Навіки пам’ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей. Світла та вічна пам’ять Герою! Слава Україні! Героям Слава!» - йдеться у повідомленні.Про церемонію прощання та чин поховання повідомлять згодом.