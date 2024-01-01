У Луцьку машина влетіла в газовий розподільник

У Луцьку машина влетіла в газовий розподільник
В обласному центрі Волині сьогодні, 7 травня, трапилася аварія. На вулиці Набережній автівка влетіла у газорозподільник.

Про це пише Конкурент.

«На дитячому майданчику газовий розподільник, хтось їхав машиною і я не знаю, як туди можна було заїхати. Розфігачили цей газовий розподільник і там фігачить газ по усіх квартирах, і будинках», – кажуть очевидці.

Інформацію підтвердив речник ГУ ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров й зазначив, що рятувальники, поліція та інші служби активно працюють над усуненням проблеми.

Зі слів свідків, винуватиця – мешканка будинку, біля якого розташований газорозподільна станція. Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень. Як додали місцеві, з навколишніх навчальних закладів евакуювали дітей в укриття.

Як повідомили у пресслужбі Волинської філії «Газмережі», на місці працюють спеціалісти й намагаються локалізувати проблему.

«Автівка в'їхала в шафовий газорегуляторний пункт (ШГРП) на вул. Набережна, 2 в місті Луцьку. Бригада аварійно-диспетчерської служби 104 Волинської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» займається локалізацією аварійної ситуації. Є витік газу. Чиє авто і за яких обставин туди заїхало невідомо. Детальніша інформація – після локалізації аварійної ситуації. На місці працює слідчо-оперативна група», – зазначила Оксана Швець.


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Теги: ДТП, Луцьк
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