У волинянина поліція вилучила арсенал зброї
Сьогодні, 17:47
У Камінь-Каширському районі поліцейські вилучили у волинянина гранати, автоматичну зброю та набої.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 6 травня, у селі Нуйно, наряд групи реагування патрульної поліції, в рамках реалізації оперативної інформації кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП, зупинив автомобіль Hyundai.
За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель Сошичненської громади.
Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили у багажному відділення дві гранати Ф-1 із запалами, автоматичну зброю АК-74 та два магазини, спорядженні набоями калібру 5,45 мм.
На місце прибула слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.
Виявлені речі вилучили та направили на дослідження.
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.
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За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 6 травня, у селі Нуйно, наряд групи реагування патрульної поліції, в рамках реалізації оперативної інформації кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП, зупинив автомобіль Hyundai.
За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель Сошичненської громади.
Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили у багажному відділення дві гранати Ф-1 із запалами, автоматичну зброю АК-74 та два магазини, спорядженні набоями калібру 5,45 мм.
На місце прибула слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.
Виявлені речі вилучили та направили на дослідження.
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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