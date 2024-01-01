У волинянина поліція вилучила арсенал зброї

У волинянина поліція вилучила арсенал зброї
У Камінь-Каширському районі поліцейські вилучили у волинянина гранати, автоматичну зброю та набої.

За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 6 травня, у селі Нуйно, наряд групи реагування патрульної поліції, в рамках реалізації оперативної інформації кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП, зупинив автомобіль Hyundai.

За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель Сошичненської громади.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили у багажному відділення дві гранати Ф-1 із запалами, автоматичну зброю АК-74 та два магазини, спорядженні набоями калібру 5,45 мм.

На місце прибула слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.

Виявлені речі вилучили та направили на дослідження.



За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: поліція, Волинь
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