Як чоловікам виїхати за кордон на навчання: уряд затвердив правила

Як чоловікам виїхати за кордон на навчання: уряд затвердив правила
Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків за програмою академічної мобільності.

Про це у телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.

Для перетину кордону необхідно:

▪ не підлягати призову під час мобілізації;
▪ бути віком від 18 до 22 років;
▪ стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;
▪ навчатись на денній формі;
▪ здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Як чоловікам виїхати за кордон на навчання: уряд затвердив правила


Ось перелік необхідних для перетину документів.

Як чоловікам виїхати за кордон на навчання: уряд затвердив правила

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Теги: навчання, діти
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