Як чоловікам виїхати за кордон на навчання: уряд затвердив правила

академічної мобільності.



Про це у телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.



Для перетину кордону необхідно:



▪ не підлягати призову під час мобілізації;

▪ бути віком від 18 до 22 років;

▪ стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;

▪ навчатись на денній формі;

▪ здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.







Ось перелік необхідних для перетину документів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків за програмоюПро це у телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.Для перетину кордону необхідно:▪ не підлягати призову під час мобілізації;▪ бути віком від 18 до 22 років;▪ стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;▪ навчатись на денній формі;▪ здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.Ось перелік необхідних для перетину документів.

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