Як чоловікам виїхати за кордон на навчання: уряд затвердив правила
Сьогодні, 18:04
Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків за програмою академічної мобільності.
Про це у телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.
Для перетину кордону необхідно:
▪ не підлягати призову під час мобілізації;
▪ бути віком від 18 до 22 років;
▪ стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;
▪ навчатись на денній формі;
▪ здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.
Ось перелік необхідних для перетину документів.
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Про це у телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.
Для перетину кордону необхідно:
▪ не підлягати призову під час мобілізації;
▪ бути віком від 18 до 22 років;
▪ стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;
▪ навчатись на денній формі;
▪ здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.
Ось перелік необхідних для перетину документів.
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