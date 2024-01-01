Волинянин відмовився від повістки, бо доглядає немічну маму

Волинянин відмовився від повістки, бо доглядає немічну маму
На Волині перед судом постав уродженець села Височне, котрий відмовився отримувати повістку від працівників ТЦК.

Про це йдеться у вироку суду, передає Район.Ратне.

Чоловік, перебуваючи з 30 березня 2007 року на обліку як військовозобов`язаний, за результатами медичного огляду визнаний 9 жовтня 2023 року Ратнівською територіальною позаштатною військово-лікарською комісією визнаний придатним до військової служби без обмежень.

Згодом, 10 жовтня відмовився отримувати від працівників ТЦК повістку про обов’язок з’явитися 16 жовтня у пункт збору для подальшого відправлення до військової частини у команді для проходження військової служби під час мобілізації на особливий період.

Надалі не з’явився без поважних у пункт збору, чим порушив процес комплектування Збройних Сил України під час мобілізації і тим самим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Обвинувачений винуватість у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю. Причину неявки пояснив необхідністю догляду за матір’ю – особою з інвалідністю ІІІ групи, яка має проблеми зі слухом, не може фізично працювати. Чоловік зазначив, що він проживає із матір’ю лише вдвох на хуторі, найближчі сусіди знаходяться від їхнього будинку на відстані приблизно один кілометр.

Указав, що підстав для відстрочки від призову не має. У скоєному розкаявся, просив суворо не карати.

Суд ухвалив рішення визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України, та призначити покарання із застосуванням статті 69 Кримінального Кодексу України у виді обмеження волі на строк один рік.

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Теги: суд, Волинь
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