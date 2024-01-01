Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на поверхні ґрунту заморозки 0-2°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 15-17°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на поверхні ґрунту заморозки 0-2°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 15-17°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°.
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