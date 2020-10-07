У місті на Волині знову запрацювала благодійна їдальня

7 травня у місті Нововолинську після піврічної перерви відновила роботу благодійна їдальня, де безоплатно пригощатимуть гарячими обідами тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.Про це у коментарі Суспільному розповіла радниця Нововолинського міського голови Катерина Варвус.З її слів, їдальня розташована у будинку №13 на 15-му мікрорайоні. Працюють двоє кухарок з благодійної організації "Господиньки", які готуватимуть 20 гарячих обідів.Видача страв відбуватиметься щодня, крім вихідних, з 12 до 14 години. Гарячі обіди включають: суп або борщ, гарнір, м'ясо або риба та овочевий салат.Благодійна їдальня у Нововолинську відновила роботуРиба, яку готують для безоплатного гарячого обіду в благодійній їдальні Нововолинська. Нововолинська міська радаПродукти благодійній їдальні, каже радниця міського голови, надає гуманітарний штаб "Нововолинськ.Help".Наразі у міськраді формують списки тих, кому надалі планують безоплатно роздавати гарячі обіди у благодійній їдальні, додала Катерина Варвус.