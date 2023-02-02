Уряд підтримав створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ

Уряд підтримав створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ
Кабінет міністрів підтримав проєкт президента Володимира Зеленського про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ у складі Збройних сил України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Проєкт документа напрацювало Міноборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ для «нарощування оборонних можливостей» для відбиття російської агресії.

Як пояснює міністерство, він передбачає створення Сил безпілотних систем як «одного з головних носіїв бойового потенціалу», які будуть використовуватися для завдання уражень «на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – засобами безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі».

Міністр оборони Рустем Умєров назвав рішення стратегічним кроком в умовах дедалі більшої загрози з боку Росії.

«Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі», – заявив він.

За словами Умєрова, Міноборони планує підготувати відповідний проєкт закону для втілення цієї ініціативи.

У лютому цього року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. У своєму зверненні він назвав серед поточних завдань створення штатних посад для роботи з дронами, тренування, систематизацію досвіду й масштабування виробництв.

Розвідувальні й ударні безпілотники широко застосовуються в ході війни Росії проти України з обох сторін після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Водночас Росія, окрім застосування на полі бою, також запускає їх по цивільній інфраструктурі України.

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Теги: Зеленський, уряд, Міноборони
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