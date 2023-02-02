Уряд підтримав створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ

Кабінет міністрів підтримав проєкт президента Володимира Зеленського про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ у складі Збройних сил України.Про це повідомляє Радіо Свобода.Проєкт документа напрацювало Міноборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ для «нарощування оборонних можливостей» для відбиття російської агресії.Як пояснює міністерство, він передбачає створення Сил безпілотних систем як «одного з головних носіїв бойового потенціалу», які будуть використовуватися для завдання уражень «на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – засобами безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі».Міністр оборони Рустем Умєров назвав рішення стратегічним кроком в умовах дедалі більшої загрози з боку Росії.«Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі», – заявив він.За словами Умєрова, Міноборони планує підготувати відповідний проєкт закону для втілення цієї ініціативи.У лютому цього року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. У своєму зверненні він назвав серед поточних завдань створення штатних посад для роботи з дронами, тренування, систематизацію досвіду й масштабування виробництв.Розвідувальні й ударні безпілотники широко застосовуються в ході війни Росії проти України з обох сторін після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Водночас Росія, окрім застосування на полі бою, також запускає їх по цивільній інфраструктурі України.