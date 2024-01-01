9-річний лучанин зібрав мільйон переглядів декламуючи вірш Ліни Костенко

9-річний лучанин зібрав мільйон переглядів декламуючи вірш Ліни Костенко
9-річний Микола Варцаб’юк з Луцька став хітом соціальних мереж. Хлопчик дуже чуйно та натхненно продекламував вірш Ліни Костенко, чим розчулив людей.

Ролик набрав мільйон переглядів, - пише 24канал.

Попри юний вік хлопчик має вже сотню всеукраїнських та міжнародних нагород. Він почав свій шлях з театральної студії "Бешкетники", коли йому було 4 роки. Хлопчик читав віршик з азбуки, і мама розгледіла талант у його перших спробах. Він мріє стати актором і впевнено рухається до своєї цілі.

"Мій керівник Вадим Хаїнський Вікторович мене одразу прийняв. І так розвивався мій талант, і зараз вже виступаю на великій публіці, великих сценах", – розповів Микола.

Декламування віршів перетворило хлопчика на енциклопедію української позиції. Він настільки добре орієнтується в темі, що коли проходить повз якийсь пам'ятник, то одразу згадує, який вірш написала ця видатна людина.

Наразі апогеєм його творчості стала участь у телешоу "Україна неймовірних людей". Він зумів розчулити людей як всередині країни, так і за кордоном.

На декламації віршів таланти Миколки не закінчуються: він вчиться грати на сопілці, займається народними танцями і співає в церковному хорі. А коли є нагода – збирає гроші на потреби Збройних Сил України. Він впевнений, що досягне своєї мети та зможе прославляти Україну на весь світ.

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Теги: Микола Варцаб'юк, вірш, декламація, Луцьк
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