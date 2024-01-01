9-річний лучанин зібрав мільйон переглядів декламуючи вірш Ліни Костенко

Микола Варцаб’юк з Луцька став хітом соціальних мереж. Хлопчик дуже чуйно та натхненно продекламував вірш Ліни Костенко, чим розчулив людей.



Ролик набрав мільйон переглядів, - пише



Попри юний вік хлопчик має вже сотню всеукраїнських та міжнародних нагород. Він почав свій шлях з театральної студії "Бешкетники", коли йому було 4 роки. Хлопчик читав віршик з азбуки, і мама розгледіла талант у його перших спробах. Він мріє стати актором і впевнено рухається до своєї цілі.



"Мій керівник Вадим Хаїнський Вікторович мене одразу прийняв. І так розвивався мій талант, і зараз вже виступаю на великій публіці, великих сценах", – розповів Микола.



Декламування віршів перетворило хлопчика на енциклопедію української позиції. Він настільки добре орієнтується в темі, що коли проходить повз якийсь пам'ятник, то одразу згадує, який вірш написала ця видатна людина.



Наразі апогеєм його творчості стала участь у телешоу "Україна неймовірних людей". Він зумів розчулити людей як всередині країни, так і за кордоном.



На декламації віршів таланти Миколки не закінчуються: він вчиться грати на сопілці, займається народними танцями і співає в церковному хорі. А коли є нагода – збирає гроші на потреби Збройних Сил України. Він впевнений, що досягне своєї мети та зможе прославляти Україну на весь світ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9-річнийз Луцька став хітом соціальних мереж. Хлопчик дуже чуйно та натхненно продекламував вірш Ліни Костенко, чим розчулив людей.Ролик набрав мільйон переглядів, - пише 24канал Попри юний вік хлопчик має вже сотню всеукраїнських та міжнародних нагород. Він почав свій шлях з театральної студії "Бешкетники", коли йому було 4 роки. Хлопчик читав віршик з азбуки, і мама розгледіла талант у його перших спробах. Він мріє стати актором і впевнено рухається до своєї цілі."Мій керівник Вадим Хаїнський Вікторович мене одразу прийняв. І так розвивався мій талант, і зараз вже виступаю на великій публіці, великих сценах", – розповів Микола.Декламування віршів перетворило хлопчика на енциклопедію української позиції. Він настільки добре орієнтується в темі, що коли проходить повз якийсь пам'ятник, то одразу згадує, який вірш написала ця видатна людина.Наразі апогеєм його творчості стала участь у телешоу "Україна неймовірних людей". Він зумів розчулити людей як всередині країни, так і за кордоном.На декламації віршів таланти Миколки не закінчуються: він вчиться грати на сопілці, займається народними танцями і співає в церковному хорі. А коли є нагода – збирає гроші на потреби Збройних Сил України. Він впевнений, що досягне своєї мети та зможе прославляти Україну на весь світ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію