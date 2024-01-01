Експерти ЦПД пояснили «миролюбні» заяви путіна

Російський диктатору своїй промові під час «інавгурації» висловився про нібито готовність до діалогу із Заходом, просуваючи пропагандистський наратив про «миролюбність» рф.Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.При цьому путін почав висувати умови для діалогу та натякнув, що москва продовжить докладати зусилля для протидії Заходу.Зокрема, він висловив такі тези:Насправді жодні дії москви не свідчать про готовність до змістовних переговорів. «Миролюбним» заявам путіна передував ядерний шантаж та погрози. Одночасно з заявами про переговори путін закликає росіян до єднання для «здобуття перемоги», тим самим перекреслюючи будь-які сподівання власного населення на завершення війни.