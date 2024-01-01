Експерти ЦПД пояснили «миролюбні» заяви путіна
Сьогодні, 19:00
Російський диктатор володимир путін у своїй промові під час «інавгурації» висловився про нібито готовність до діалогу із Заходом, просуваючи пропагандистський наратив про «миролюбність» рф.
Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.
При цьому путін почав висувати умови для діалогу та натякнув, що москва продовжить докладати зусилля для протидії Заходу.
Зокрема, він висловив такі тези:
рф нібито не відмовляється від діалогу і вибір за західними країнами;
москва хоче розмови із Заходом «на рівних, а не з позиції сили»;
росія продовжить роботу з партнерами щодо формування «багатополярного світопорядку»;
назвав росіян «великим народом, який здолає всі перешкоди» та завершив промову словами «разом переможемо».
Насправді жодні дії москви не свідчать про готовність до змістовних переговорів. «Миролюбним» заявам путіна передував ядерний шантаж та погрози. Одночасно з заявами про переговори путін закликає росіян до єднання для «здобуття перемоги», тим самим перекреслюючи будь-які сподівання власного населення на завершення війни.
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Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.
При цьому путін почав висувати умови для діалогу та натякнув, що москва продовжить докладати зусилля для протидії Заходу.
Зокрема, він висловив такі тези:
рф нібито не відмовляється від діалогу і вибір за західними країнами;
москва хоче розмови із Заходом «на рівних, а не з позиції сили»;
росія продовжить роботу з партнерами щодо формування «багатополярного світопорядку»;
назвав росіян «великим народом, який здолає всі перешкоди» та завершив промову словами «разом переможемо».
Насправді жодні дії москви не свідчать про готовність до змістовних переговорів. «Миролюбним» заявам путіна передував ядерний шантаж та погрози. Одночасно з заявами про переговори путін закликає росіян до єднання для «здобуття перемоги», тим самим перекреслюючи будь-які сподівання власного населення на завершення війни.
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