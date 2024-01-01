Колишній глава Держлісагентства отримав хабарями майже 150 мільйонів
Сьогодні, 18:22
Колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України, за даними слідства, отримав понад 141 млн грн хабарів від іноземних компаній за пролонгацію контрактів на поставку деревини в період з 2011 по 2014 роки, справу направлено до суду.
Про це повідомляє НАБУ.
НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням ексочільника Державного агентства лісових ресурсів України. Він вимагав та отримав 3,7 млн доларів США й 10,8 млн євро (141,3 млн грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).
Як встановило слідство, цю суму посадовець одержав за пособництва своєї дружини у період з 2011 по 2014 рр. від низки іноземних компаній в обмін на пролонгацію контрактів на постачання деревини. Кошти надходили у вигляді оплати за нібито «маркетингові послуги», після чого «відмивалися» під виглядом законних операцій.
Дії ексочільника Держлісагентства кваліфіковані за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, а його дружини – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.
Довідково:
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомляє НАБУ.
НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням ексочільника Державного агентства лісових ресурсів України. Він вимагав та отримав 3,7 млн доларів США й 10,8 млн євро (141,3 млн грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).
Як встановило слідство, цю суму посадовець одержав за пособництва своєї дружини у період з 2011 по 2014 рр. від низки іноземних компаній в обмін на пролонгацію контрактів на постачання деревини. Кошти надходили у вигляді оплати за нібито «маркетингові послуги», після чого «відмивалися» під виглядом законних операцій.
Дії ексочільника Держлісагентства кваліфіковані за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, а його дружини – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.
Довідково:
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Коментарі 1
йдеться про екс-голову агентства Віктора Сівеця, який переховується в Криму.
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