Колишній глава Держлісагентства отримав хабарями майже 150 мільйонів

Колишній глава Держлісагентства отримав хабарями майже 150 мільйонів
Колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України, за даними слідства, отримав понад 141 млн грн хабарів від іноземних компаній за пролонгацію контрактів на поставку деревини в період з 2011 по 2014 роки, справу направлено до суду.

Про це повідомляє НАБУ.

НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням ексочільника Державного агентства лісових ресурсів України. Він вимагав та отримав 3,7 млн доларів США й 10,8 млн євро (141,3 млн грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).

Як встановило слідство, цю суму посадовець одержав за пособництва своєї дружини у період з 2011 по 2014 рр. від низки іноземних компаній в обмін на пролонгацію контрактів на постачання деревини. Кошти надходили у вигляді оплати за нібито «маркетингові послуги», після чого «відмивалися» під виглядом законних операцій.

Дії ексочільника Держлісагентства кваліфіковані за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, а його дружини – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Довідково:

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: хабар, Україна
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Коментарі 1
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йдеться про екс-голову агентства Віктора Сівеця, який переховується в Криму.
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