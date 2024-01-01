У Луцьку віддадуть останню шану двом Героям

У Луцьку віддадуть останню шану двом Героям
У Луцькій громаді 9 травня відбудеться прощання з Григорієм Савчуком та Максимом Відринським.

Про це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.

У четвер, 9 травня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Відринського Максима Ігоревича (09.03.2005 року народження), який проходив військову службу за контрактом та загинув 4 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Поховають Героя на кладовищі села Дарівка Голобської громади Ковельського району.

А об 11:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Княгининок відспівуватимуть Савчука Григорія Андрійовича (05.01.2000 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 4 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.

Поховають Героя на кладовищі села Княгининок.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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