У Луцьку віддадуть останню шану двом Героям

У Луцькій громаді 9 травня відбудеться прощання зтаПро це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.У четвер, 9 травня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Відринського Максима Ігоревича (09.03.2005 року народження), який проходив військову службу за контрактом тапід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Поховають Героя на кладовищі села Дарівка Голобської громади Ковельського району.А об 11:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Княгининок відспівуватимуть Савчука Григорія Андрійовича (05.01.2000 року народження), який був призваний на військову службу тапід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вільшана Харківської області.Поховають Героя на кладовищі села Княгининок.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - йдеться у повідомленні.