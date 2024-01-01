Патрульні затримали водія, який скоїв у Луцьку аварію і втік
Сьогодні, 15:55
Патрульні розшукали водія, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду в Луцьку і поїхав з місця події.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Учора протягом дня патрульні отримали два виклики про дорожньо-транспортні пригоди, які сталися у Луцьку. Заявники повідомили, що водій автомобіля Ford здійснив зіткнення з їхніми легковиками та втік з місця ДТП.
Невдовзі на проспекті Соборності інспектори виявили автомобіль, на який вказали громадяни. Поліцейські миттєво увімкнули проблискові маячки, щоб зупинити легковик, однак водій проігнорував та продовжував набирати швидкість, порушуючи ПДР та наражати на небезпеку інших учасників дорожнього руху.
З'ясувалося, що легковиком керувала 26-річна водійка. Під час спілкування інспектори у неї виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Щоправда, від проходження огляду у медичному закладі вона відмовилася.
Також в салоні перебував чоловік, який попередньо вчинив два ДТП. В ході перевірки документів поліцейські помітили, що і у нього є ознаки сп’яніння. Він повідомив, що вживав спиртні напої після автопригоди.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Учора протягом дня патрульні отримали два виклики про дорожньо-транспортні пригоди, які сталися у Луцьку. Заявники повідомили, що водій автомобіля Ford здійснив зіткнення з їхніми легковиками та втік з місця ДТП.
Невдовзі на проспекті Соборності інспектори виявили автомобіль, на який вказали громадяни. Поліцейські миттєво увімкнули проблискові маячки, щоб зупинити легковик, однак водій проігнорував та продовжував набирати швидкість, порушуючи ПДР та наражати на небезпеку інших учасників дорожнього руху.
З'ясувалося, що легковиком керувала 26-річна водійка. Під час спілкування інспектори у неї виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Щоправда, від проходження огляду у медичному закладі вона відмовилася.
Також в салоні перебував чоловік, який попередньо вчинив два ДТП. В ході перевірки документів поліцейські помітили, що і у нього є ознаки сп’яніння. Він повідомив, що вживав спиртні напої після автопригоди.
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