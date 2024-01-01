«На щиті» до рідної домівки на Волині повертається Герой Андрій Козирак

Андрій Козирак із Ківерцівської громади на Волині.



Про це повідомляє Ківерцівська міськрада.



Графік руху кортежу:



- 10:10 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника.

- 10:40 - зустріч героя біля дубка.



Маршрут:



Луцька - Костюшка - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича - Залізнична - Холмська (до рідної домівки героя).



11:00 - 11:20 прощання з героєм біля рідної домівки, формується колона до храму.



Маршрут:



Холмська - Київська - Літописна - Незалежності - Шевченка до храму.



Від храму піша хода до перехрестя вул. Пилипа Орлика (до оз. Молодіжне).



Поховання відбудеться на Алеї Слави міського кладовища.



«Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану герою, який мужньо боронив кордони нашої держави», - зазначили у міськраді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 8 травня, назавжди повертається додому Геройіз Ківерцівської громади на Волині.Про це повідомляє Ківерцівська міськрада.Графік руху кортежу:- 10:10 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника.- 10:40 - зустріч героя біля дубка.Маршрут:Луцька - Костюшка - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича - Залізнична - Холмська (до рідної домівки героя).11:00 - 11:20 прощання з героєм біля рідної домівки, формується колона до храму.Маршрут:Холмська - Київська - Літописна - Незалежності - Шевченка до храму.Від храму піша хода до перехрестя вул. Пилипа Орлика (до оз. Молодіжне).Поховання відбудеться на Алеї Слави міського кладовища.«Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану герою, який мужньо боронив кордони нашої держави», - зазначили у міськраді.

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